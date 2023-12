Israël : Arrestation de 6 personnes pour manifestation devant le domicile de Netanyahu

03/12/2023 15:32

La police israélienne a arrêté, samedi, 6 manifestants devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahu, exigeant sa démission. Une enquête a été ouverte à l'encontre des 6 protestataires, selon les médias hébreux.



La chaîne Kan, affiliée à l'Autorité (officielle) de radiodiffusion, a indiqué que 6 manifestants avaient été arrêtés dans le cadre d'une manifestation devant la maison de Netanyahu, dans la ville de Césarée (nord), pour violation de l'ordre public.



Netanyahu et sa famille passent le week-end chez eux, dans cette ville située sur la côte méditerranéenne.



"Nous parlons d'une arrestation politique et illégale. Ils se trouvaient dans un espace public devant la maison de Netanyahu et ils ont été emmenés au commissariat de Hadera sous prétexte qu'il s'agissait d'une manifestation illégale", ont déclaré les organisateurs de la manifestation dans un communiqué.



De son côté, le journal hébreu Yedioth Ahronoth a déclaré que des dizaines de personnes avaient organisé une manifestation devant la maison de Netanyahu exigeant sa démission.



"Ce soir, une manifestation aura également lieu près de Raleigh Square, à Césarée, pour exiger la démission de Netanyahu, en raison des échecs de la guerre", lit-on de même source.



Au cours des dernières semaines, des manifestants ont organisé des veillées et des marches jusqu'à la maison de Netanyahu, rue Gaza à Jérusalem, qui a été le théâtre d'affrontements avec la police israélienne.



La ville de Tel-Aviv (centre) a également été le théâtre de manifestations massives, au cours desquelles les participants ont exigé la démission immédiate de Netanyahu, après que celui-ci n'a pas anticipé l'attaque lancée par le mouvement Hamas contre les colonies du sud d'Israël le 7 octobre, ce qui a entraîné la mort de 1 200 Israéliens. et la capture de 240 autres.