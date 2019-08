Ismaila SARR à Watford, le plus gros transfert de rennes (media)

La signature de l’attaquant sénégalais Ismaila Sarr à Watford (élite anglaise), jeudi, est le plus gros transfert réalisé par le club français de Rennes, souligne le quotidien sportif français, l’Equipe, dans son édition de ce vendredi.



Arrivé à Rennes pour 17 millions d’euros (plus de 11 milliards de francs) hors bonus selon l’Equipe, l’attaquant de 21 ans est reparti deux ans plus tard ‘’pour un montant proche de 40 millions d’euros (environ 27 milliards de francs) avec pour un pourcentage pour le FC Metz sur la somme au-dessus de 31 millions d’euros’’, ajoute le quotidien spécialisé français.



’’Au passage, il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire du club breton devant Ousmane Démbélé (l’attaquant français champion du monde 2018) qui a été transféré pour 35 millions d’euros à Dortmund en 2016 et le bonus sur Barcelone vers Barcelone en 2017’’, souligne le quotidien.



En deux ans, Ismaila Sarr aura l’occasion de dire qu’il a contribué à permettre à Rennes de gagner une coupe de France plus de 48 ans après la dernière qui date de 1971 mais aussi à aider le club breton à se qualifier pour une seconde phase historique en compétition européenne.



En allant à Watford, le natif de Saint-Louis donnera de l’argent frais au FC Metz qui retrouve la ligue 1 française mais aussi et surtout Génération Foot qui l’a révélé.



Engagé en Ligue africaine des champions, cette entrée de fonds à travers les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité, ne serait pas de trop pour le club de Déni Birame Ndao qui a sorti de terre en avril dernier son lycée.



APS