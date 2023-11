Irlande : Il y a "un double standard" pratiqué par l’UE et l'Occident concernant Israël et la Palestine

21/11/2023 07:56

Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré dimanche ''qu’il y a un double standard pratiqué par l’Union européenne et certaines puissances occidentales concernant Israël et la Palestine''.



Dans une interview accordée à la radio irlandaise RTÉ, Varadkar a ajouté : ''Les pays de l'Union européenne et certaines puissances occidentales ont suivi une approche de deux poids deux mesures concernant leur position sur Israël et la Palestine, ce que l'Irlande n'a pas fait''.



Il a souligné que ''ni l'aéroport de Shannon ni aucun autre aéroport irlandais n'est utilisé par l'armée américaine pour soutenir Israël''.



''Une autorisation explicite doit être obtenue pour transporter des munitions via n’importe quel aéroport d’Irlande et cela doit être signé par le ministère des Transports et le ministre des Transports, et cela ne se produit pas'', a-t-il assuré.



Il a, également, expliqué que ''lorsqu'il s'agit de droit international humanitaire, il doit s'appliquer dans tous les domaines''.



''La position de certains pays occidentaux en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas a sapé la bataille visant à mobiliser le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre l'invasion russe en cours", a-t-il rappelé.



Le responsable irlandais s'est dit "inquiet que le double standard appliqué par certains pays occidentaux affecte en réalité les combats en Ukraine''.



"L'une des choses sur lesquelles j'ai travaillé très dur, et sur laquelle les dirigeants européens ont fait de même, est d'obtenir un soutien pour l'Ukraine dans l'ensemble du Sud - de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie - en leur disant que l'Ukraine fait face à une agression", a-t-il conclu.



L'Union européenne n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur les déclarations du Premier ministre irlandais.



Pour le 44e jour consécutif,​ l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza. Les raids de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué plus de 13 000 Palestiniens - dont 5 500 enfants et 3 500 femmes - et blessé plus de 30 000 autres.



*Traduit de l'arabe par Hajer Cherni

AA.COM





​