Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

Le commandement militaire conjoint iranien a annoncé ce dimanche la destruction de trois aéronefs de l'armée américaine dans la ville d'Ispahan. Selon la télévision d'État iranienne, deux hélicoptères Black Hawk et un avion de transport militaire C-130 ont été abattus.





Les autorités militaires iraniennes précisent que ces appareils participaient à une opération de sauvetage visant à récupérer un pilote américain. Ce dernier est porté disparu depuis le vendredi 3 avril, date à laquelle l'Iran affirme avoir abattu un chasseur F-15E Strike Eagle. Un second membre d'équipage de l'avion de chasse avait été secouru précédemment.





Les médias officiels iraniens ont diffusé des images fixes montrant un avion ainsi que des colonnes de fumée noire s'élevant d'une zone désertique. Le Commandement central américain (CENTCOM) n'a pas encore communiqué de réaction officielle suite à ces déclarations.





MS/NDARINFO



