Investiture de Diomaye : " Pas de folklore (...) Un instant solennel et ensuite on tournera vers le travail"

01/04/2024 22:07

La cérémonie de passation de pouvoir prévue ce mardi 2 avril entre le président de la République Macky Sall et son successeur Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera sobre, annonce Moustapha Sarré, le directeur de l’école du parti Pastef. La cérémonie va se passer dans la sobriété. Donc, pas de folklore, renseigne-t-il.



« Les attentes sont énormes, venant du peuple. Tout ce qu’ils (les Sénégalais) veulent, c’est rapidement, aller dans le travail. Si cela ne tenait qu’à lui (Bassirou Diomaye Faye), cette cérémonie se passera dans la plus grande sobriété », a déclaré Moustapha Sarré sur la RFM.



Le directeur de l’école du parti Pastef indique qu’il n’y aura pas de folklore. « Ce sera une cérémonie solennelle et ensuite on tournera directement vers le travail », a renseigné M. Sarré.



Le président élu Bassirou Diomaye Faye prêtera serment le mardi 2 avril 2024 au Centre International Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio. La cérémonie débutera à 11 heures.



Après sa prestation de serment, le nouveau président sera officiellement investi lors d’une passation de pouvoir avec le président sortant, Macky Sall, dans l’après-midi du même jour.



À cette occasion, le président sortant, Macky Sall, transmettra officiellement les rênes du pays à son successeur élu, Bassirou Diomaye Faye.



Cette passation de pouvoir marquera le début du mandat présidentiel de Bassirou Diomaye Faye, récemment élu avec 54,28 % des voix, selon les résultats officiels provisoires annoncés mercredi.