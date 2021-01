Investissements de BP à Saint-Louis : les chiffres clès ...

La région de Saint-Louis enregistre un investissement de 158.239.575 FCFA et seule BP déclare avoir effectué des dépenses sociales au profit des parties prenantes d’une enveloppe de 667.615.142 FCFA. Des chiffres encore contestés Dans le rapport 2019 de l'ITIE, la firme britannique détaille ses dépenses à Saint-Louis et dans les autres région du pays. Il s’agit, a-y-on lu, d’interventions sur l’éducation, de dons de denrées alimentaires durant le mois de Ramadan, et d’actions de soutien au profit d'évènements sportifs.