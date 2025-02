Intrusion dans la domicile familiale d'Ousmane SONKO : l'assaillant exprime ses regrets

04/02/2025 08:44

Face aux enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor, Ah. Ndiaye, l'ingénieur en informatique qui s'est introduit chez la mère de Ousmane Sonko armé, a dit avoir regretté son geste d'autant que, reprend Libération, «l'acte a été commis pendant qu'il était en état d'ébriété».



«Je regrette profondément mon acte et je sollicite la clémence de la Justice», a-t-il dit, après avoir dessoulé.



Il a confessé «qu'il n'a jamais aimé Ousmane Sonko». «Je me suis toujours rebellé contre lui et sa famille. C'est lui qui est à l'origine de toutes les difficultés de l'entreprise pour laquelle je travaillais», a-t-il martelé, lors de son audition qui a duré près d'une heure.



«Le jour des faits, a-t-il embrayé, je devais aller au village de Mamatoro, sis dans la commune d'Enampore, avec un ami, pour des raisons professionnelles.»



Ah. Ndiaye sera déféré ce mardi, souligne Libération.



Avec SENEWEB