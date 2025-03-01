Interdiction stricte des téléphones portables dans les écoles dès la rentrée

Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que l'usage du téléphone portable sera désormais strictement interditdans les écoles, collèges et lycées, publics comme privés, à partir de la prochaine rentrée scolaire. Cette mesure, déjà inscrite dans les règlements intérieurs des établissements scolaires, devra désormais être appliquée avec la plus grande rigueur.





Le ministère précise que l’interdiction vise à protéger l’intérêt supérieur de l’élève et de la République. Il est précisé que cette mesure ne concerne pas les outils numériques à vocation pédagogique(tablettes, ordinateurs, liseuses, etc.) utilisés sous la responsabilité des équipes éducatives, conformément à la Stratégie du numérique pour l’éducation.





L’usage des téléphones portables, selon le ministère, compromet les missions de l’école, en distrayant les élèves et en nuisant à leur concentration, tout en exposant ces derniers à des pratiques non conformes aux valeurs éducatives.





Les établissements scolaires auront la possibilité de définir leur propre stratégie de rangement des téléphones dès l’entrée des élèves dans les locaux scolaires. Toutefois, des exceptions strictement encadrées seront possibles pour les élèves en situation de handicap ou ayant un trouble de santé, ainsi que pour certaines activités pédagogiques nécessitant l’usage des téléphones, notamment dans le cadre de la promotion de l’intelligence artificielle.





Des sanctions graduées seront mises en place en cas de non-respect de la mesure, et devront être intégrées aux règlements intérieurs des établissements en concertation avec les conseils de gestion, les associations de parents d’élèves et la communauté éducative.





Le ministère appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour garantir l’application stricte de cette mesure dès la rentrée prochaine.



Avec l’APS





