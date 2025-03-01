Intech group épinglé dans une affaire de 1,771 milliard de F CFA

Le quotidien Libération consacre sa Une à un trou financier massif impliquant Intech Group, visé par des plaintes d’Air Sénégal et des Grands Moulins de Dakar.



La société aurait collecté 1,221 milliard F CFA pour le compte d’Air Sénégal, jamais reversé, malgré des engagements écrits, une reconnaissance de dette et une proposition de moratoire.



La compagnie aérienne nationale a saisi la justice civile.

De leur côté, les Grands Moulins de Dakar, lésés à hauteur de 550 millions F CFA, ont déposé une plainte pénale pour abus de confiance.