Installé dans ses fonctions : Le nouveau directeur général des douanes décline sa feuille de route

Après avoir dirigé les Douanes pendant 25 mois, l'Inspecteur général d'État Oumar Diallo (Ige) a passé, hier après-midi, le témoin à l'Inspecteur des douanes Abdourahmane Dièye. Selon le journal Kritik qui donne l'information dans sa livraison de ce vendredi, la cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Devant sa tutelle, le nouveau patron des douanes sénégalaises, nommé il y a deux semaines, a exhorté ses équipes à redoubler d'efforts. Pour lui, conformément aux vœux du chef de l'État, l'élargissement de l'assiette fiscale, dont l'objectif dépend en partie de la Douane et l'atteinte du taux de pression fiscale de 20% à l'horizon 2023, conformément aux critères de convergence de l'Uemoa, devraient être matérialisés.



"Nous allons redoubler d'efforts pour que la Stratégie de mobilisation des recettes à moins terme (Srmt), devant être mise en œuvre à partir de cette année, soit une réussite à laquelle la direction générale des Douanes jouera un rôle décisif. Voilà un chantier sur lequel, nous devons constamment être à pied d'œuvre. L'autre défi à relever est de consolider les acquis en matière de sécurisation des produits porteurs de recette, d'élaborer et de mettre en œuvre les réformes et stratégies idoines pour contrer les menaces sécuritaires multiformes qui ne peuvent plus être ignorées, surtout dans notre contexte sous régional, et ce en parfaite intelligence avec toutes les forces de défense et de sécurité", a encore déclaré Dièye dans son allocution.

