Insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables : Le projet AGIS annonce l’enrôlement de 600 bénéficiaires - vidéo

20/01/2023 21:03

Une nouvelle dynamique d’insertion portée par l’ONG Le Partenariat et financée par l’Agence française développement à hauteur de 750 milles euros, ambitionne d’améliorer l’insertion socioprofessionnelle des personnes vulnérables. Ce programme qui veut consolider les acquis dans ce domaine propose d’accompagner les acteurs locaux sur le développement de la formation socioprofessionnelle d’insertion. À terme, 600 bénéficiaires en situation de vulnérabilité seront enrôlés, en raison de 200 par an. Suivant son plan d’action, AGIS touchera tous les départements de la région (100 à Saint-Louis, 50 à Dagana et Podor. Ils profiteront de 2 ans d’accompagnement.