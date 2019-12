Insertion : plus d’une centaine de jeunes enrôlés par l’association Diapalanté (vidéo)

L’association Diapalanté a décliné, samedi, ses nouvelles lignes de formation offertes aux jeunes en situation difficile et aux personnes vulnérables de la ville, à l’occasion d’une assemblée générale. Créée en décembre 2016 en concertation avec les services de l’état qui gravitent autour de la formation et de l’insertion, l’Inspection d’Académie, le Service régional de l’Action sociale, l’AEMO, mais également des associations comme le collectif des enseignants, l’ONG le Partenariat et des personnes ressources, Diapalanté veut jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le chômage et l’accompagnement des couches vulnérables.