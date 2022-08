Insertion des jeunes et détection de potentiels : Saint-Louis rénove ses armes - vidéo

19/08/2022 19:11

Le Centre National d'Orientation professionnelle (CNOP) a remis ce matin un important lot de matériels aux cellules d’appui à l’insertion et en évaluation en potentiels. Des entités récemment mises en place et formées pour renforcer l’accompagner des apprenants. L’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de la Commune de Saint-Louis a magnifié cet apport en soutenant qu’il va conférer plus d’efficacité au coaching. « Cela va permettra d’accompagner les enfants et de faciliter l’insertion et l’auto-emploi », a dit Amadou Al Ousseynou SARR devant la délégation conduite par le chef de division de l’orientation spécialisée du CNOP Ababacar TRAORE. Des élus du conseil départemental et des représentants de centres de formation ont pris part à la cérémonie.