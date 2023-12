Insertion - Employabilité : le PACAO-Sénégal dope l’incubateur de l’UGB

16/12/2023 12:08

Le Projet d'Appui à la Compétitivité en Afrique de l'Ouest-volet Sénégal (PACAO-Sénégal) a remis vendredi un important lot d’équipements informatiques (scanners, d’imprimantes 3D, d’ordinateurs portables) et un véhicule de type 4X4 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Offerte particulièrement à l’incubateur de l'UGB en vue de renfoncer sa capacité d’accompagnement, cette dotation est estimée à 50 millions FCFA.



L’appui du Pacao en faveur de l’UGB encourage "le développement de services numériques adaptés aux besoins des entreprises dont celles des secteurs à fort potentiel de croissance pour favoriser leur compétitivité, faciliter leur accès au marché et donner la possibilité aux jeunes de renforcer leur employabilité", a renseigné Oulimata Sarr FALL, la coordonnatrice nationale.



Le recteur Maguette NDIAYE a magnifié un "soutien de taille" avec "des matériels d’une importance capitale dans l’accomplissement et la réussite de nos missions".