Insérer les jeunes dans l’agriculture : La SAED se lance un défi - vidéo.

01/04/2022 02:00

Le directeur général de la SAED a annoncé jeudi le lancement d’un programme d’insertion des jeunes dans le domaine agricole. « Cette initiative permettra de créer des emplois et lutter efficacement contre l’émigration des jeunes », a noté Abdoubacry SOW qui prédisait un forum d’échanges à Rosso Sénégal. « Le programme sera lancé dans le delta et va se poursuive dans toutes les zones de la vallée si les résultats sont probants », a ajouté M. SOW. Poursuivant, il promet que « dans quelques semaines, les techniciens de la SAED reprendront en langue avec les jeunes pour identifier les zones où sera ce programme sera mise en œuvre ». Au cours de ce conclave, plusieurs thématiques liées à l’accès au financement, à l’aménagement à l’irrigation ont été évoquées devant des experts et des représentants d’agences décentralisées de l’Etat dédiées à l’émergence jeunesse. La rencontre a vu également la participation active de Massaer DIOP, le chef de la zone nord de La Banque Agricole (LBA). « Des échanges féconds et fructueux » ont été entretenus. Ce qui témoigne selon le DG de la SAED de la compréhension des grandes opportunités que les jeunes peuvent tirer de ce secteur.