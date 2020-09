Inondations à Saint-Louis : Pastef regrette « l’incompétence » de Mansour FAYE et réclame le plan Orsec (communiqué)

Pastef Saint-Louis exige le déclenchement du plan ORSEC (organisation des secours) dans toute la ville. L'inertie du maire Mansour Faye n'a de mesure que son incompétence et surtout son mépris envers les populations de Saint-Louis, à l'endroit desquelles Pastef exprime toute sa compassion et sa solidarité.

Face aux inondations qui touchent presque tous les quartiers, il est indéniable qu'il faut impérativement et dans l'immédiat mobiliser tous les grands moyens pour soulager les populations. Et au lieu de cela Mansour FAYE, comme s'il narguait les sinistrés, s'adonne encore à son dada favori: des promesses, encore des promesses.



Des mesures préventives devraient être prise bien avant l’hivernage. C'est encore son échec pathologique qui est mis à nu par rapport à ses responsabilités de maire dans notre chère ville.



Au lieu de promettre une hypothétique restructuration des quartiers (tout en avouant que ce n'est pas demain la veille), Mansour doit:



- lancer sans attendre le plan ORSEC de la ville de Saint Louis ;

- mobiliser tous les moyens pour sortir les populations des eaux (pompages et construction d’exutoires pour les eaux stagnantes ) ;

- réquisitionner des hôtels, des établissements publics pour loger les sinistrés,

- allouer un soutien en matériels aux volontaires des quartiers qui choisissent d'aider leurs compatriotes;

- réhabiliter le réseau d'assainissement vétuste de la ville.



La liste ne peut être exhaustive au regard des multiples directives que Mansour Faye peut diligenter pour sortir notre ville de cette torpeur.



Les échecs répétés du maire (gestion catastrophique du force Covid-19, chantiers inachevés, voiries défectueuses, inondations...) montrent sa carence et son manque de considération pour Saint-Louis et les Saint-Louisiens.

Il est temps pour les populations de tourner la page Mansour au plus vite puisque son règne n'est que souffrance et recul pour nous autres Saint-louisiens.



Patriotiquement!

Pastef/Saint-Louis