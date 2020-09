Inondations : Amadou François GAYE au secours de populations sinistrées de Saint-Louis (vidéo)

Le directeur des Sénégalais de l’extérieur a lancé, mercredi, une campagne d’appui au profit de familles sinistrées des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. Il s’est rendu, dans cette optique, à Darou, Pikine et Diaminar pour offrir du carburant aux collectifs de jeunes engagés dans l’évacuation des eaux. Il a par remis des enveloppes financières à des familles durement touchées par la stagnation des eaux. « Nous inscrivons dans le sillage du président de la République qui nous invite à descendre sur le terrain et soutenir les populations », a soutenu le responsable politique qui annonce une contribution de sa part en terme de motopompes. « Nous avons constaté une situation difficile ici et là. La mobilisation solidaire doit se renforcer et généraliser », a-t-il ajouté en saluant les actions du maire Mansour FAYE et de l’administration territoriale au bénéfice des impactés des inondations.