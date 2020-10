Innovation numérique : le potentiel des startups sénégalaises doit être valorisé, selon Mary Teuw Niane

Le président du jury du Grand Prix du président de la République pour l’innovation numérique, le professeur Mary Teuw Niane, a insisté jeudi sur la nécessité de valoriser le potentiel d’innovation en gestation dans les startups sénégalaises, afin de renforcer la maitrise des technologies émergentes par les jeunes.



"La valorisation du potentiel d’innovation en gestation dans nos startups, porté particulièrement par la jeunesse, va renforcer sa maitrise des technologies émergentes, favoriser la création par la jeunesse d’entreprises innovantes et faire de notre pays un bassin d’attraction des grandes entreprises mondiales dans le domaine du numérique", a-t-il déclaré.



Mary Teuw Niane, président du conseil d’administration de la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN), intervenait lors de la cérémonie de lancement du Grand Prix du chef de l’Etat pour l’innovation numérique, une cérémonie qui s’est déroulée en ligne.



Il estime que l’optique de valoriser le potentiel d’innovation des startups sénégalaises justifie le choix du président de la République de faire du numérique un des maillons de son plan de relance économique.



Selon lui, l’orientation de ce plan de relance vers une dynamique de renforcement des start-ups, de contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations, de création d’emploi et de contribution à la croissance économique va permettre d’accélérer la mise en en œuvre du PSE, le Plan Sénégal émergent.



Il a salué la décision du président de la République de créer un Grand Prix pour l’innovation numérique, parlant à ce sujet d’une "nouvelle pièce capitale dans la charpente que constitue son initiative d’une économie numérique".



Le Grand Prix du président de la République pour l’innovation technologique consiste en une médaille, un diplôme, une enveloppe de 20 millions de francs CFA.



Il comporte aussi deux prix spéciaux, un ’’Prix spécial Femme digitale" de 10 millions CFA et un "Prix spécial jeune digital" doté de 10 millions de francs CFA.











APS