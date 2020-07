Infrastructures aéroportuaires : Saint-Louis attend son nouvel aéroport dans 18 mois

Saint-Louis aura un nouvel aéroport international avec toutes les commodités dans 18 mois. Les autorités du ministère du Tourisme et des transports aériens ont procédé à la mise à la disposition du site de l’aéroport de Dakar Bango à l’entreprise tchèque Transcon electronics systems, en charge des travaux de réhabilitation. Ce qui marque le démarrage effectif de la reconstruction de cet aéroport.