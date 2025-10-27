Infrastructures à Saint-Louis : le ministre Dethie Fall s’engage à relancer les chantiers en attente

Le député de la 15e législature, M. Alioune Dieye, a été reçu en audience par le ministre des Infrastructures, M. Dethie Fall, pour faire le point sur plusieurs chantiers à l’arrêt ou non entamés dans le département de Saint-Louis.





Lors de cette rencontre, les discussions ont porté notamment sur l’état de la route Gandon–Ngalelle, via Makka et Ndiabène Toube, ainsi que sur les voies d’accès aux villages de Ndiakher et des environs.





M. Dieye a également attiré l’attention du ministre sur le non-démarrage des travaux de construction du centre de santé de Mpal, un projet soutenu par le Khalife Mame Ousmane et promis par le Premier ministre Ousmane Sonko. L’absence de l’ambulance médicalisée annoncée pour ce centre a aussi été évoquée.





En réponse, le ministre Dethie Fall a immédiatement pris plusieurs mesures concrètes. Il a contacté les directeurs de services concernés et leur a donné des instructions fermes pour que les travaux démarrent sans délai, en précisant que les budgets sont déjà disponibles. Il a également insisté sur la possibilité d’une extension future du centre de santé de Mpal. Enfin, il a ordonné la mise à disposition immédiate de l’ambulance médicalisée promise au centre.





« J’ai rencontré un ministre dynamique, pragmatique et conscient des enjeux », a déclaré le député, saluant l’engagement du ministre en faveur du développement local.





M. Dieye a remercié le ministre pour son accueil et a formulé des vœux de succès dans l’accomplissement de sa mission.



M.S/NDARINFO





