Infrastructures : Déthié Fall promet un rythme de travail intensifié pour rattraper les pays en avance

nouveau ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a effectué ce lundi sa première passation de services au ministère de la Pêche, dont il prend désormais en charge la Direction des infrastructures portuaires. Dès son allocution, le ministre a affirmé la nécessité d'accélérer le rythme des chantiers pour répondre aux enjeux de compétitivité sur le plan régional et international.



« Des pays sont en avance sur nous. Il nous faut donc redoubler d'efforts pour les rattraper, voire les devancer », a déclaré Déthié Fall, soulignant que les entreprises souhaitant collaborer avec le ministère devront être prêtes à adopter une cadence de travail sans relâche. « Toutes les entreprises qui veulent travailler avec nous devront être prêtes à travailler jour et nuit. Celles qui ne seront pas dans cette dynamique ne seront pas retenues. Cette directive sera appliquée de manière stricte, à la manière d’une discipline militaire », a-t-il insisté.



Le ministre a rappelé les instructions données par le Premier ministre, qui a fixé la norme à 20 heures de travail par jour pour tous les membres du gouvernement. Selon Déthié Fall, le « minimum » pour toute entreprise partenaire sera une disponibilité totale, 24 heures sur 24. « Nous devons mettre en place une cadence de travail intense. Les chantiers seront exécutés de jour comme de nuit », a-t-il ajouté.



Cette approche ambitieuse vise à accélérer les projets d’infrastructure, en particulier dans le secteur portuaire, jugé stratégique pour le développement économique du pays. Toutefois, cette méthode de travail rigoureuse suscite déjà des interrogations sur son impact sur la gestion des ressources humaines et sur le respect des normes sociales.



Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu’un suivi rigoureux sera effectué pour garantir que les objectifs de performance soient atteints dans les délais impartis.





