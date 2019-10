Industrialisation des territoires : À Saint-Louis, un forum international planche sur les enjeux (vidéo)

La première édition du cadre de concertation pour l’industrialisation des territoires au Sénégal (CCITS) s’est ouverte, jeudi, à Saint-Louis. Durant deux jours, des représentants de l’État, des membres d’association de consommateurs, des chefs d’entreprises et des élus locaux vont réfléchir sur la thématique « Quels défis pour l’industrialisation des territoires au Sénégal ? ».



Ce thème « s’inscrit dans la dynamique de promotion des champions territoriaux et nationaux défini dans la phase II du PSE qui vise la transformation structurelle de l’Economie à travers l’industrialisation », a expliqué Bara DIOP le président de l’Association de Développement Territorial de Concertation du Nord (ADTCN), en marge de l’ouverture de cette rencontre.



« Cette initiative cherche à créer des partenariats stratégiques, à offrir un soutien technique et à donner accès à des connaissances pertinentes sur le renforcement des capacités de tous les acteurs économiques », a-t-il ajouté.



Dans cette optique, un plan stratégique quinquennal a été élaboré en vue de promouvoir l'émergence de personnes qualifiées et d'institutions fortes.



Elle se base sur « la mise en œuvre efficace des priorités de développement des localités du Nord du Sénégal », « l’appui aux acteurs économiques à obtenir des résultats de développement tangibles », de « renforcement de la capacité des acteurs non étatiques, du secteur privé et de la société civile à contribuer au développement durable » et « la capitalisation des connaissances et de l'apprentissage pour accroître l'efficacité du développement territorial ».