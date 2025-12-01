Incident du navire « Mersin » : Secrets d’une opération à haut risque

Le pétrolier Mesrin, transportant 30 000 tonnes de carburant, menace de couler au large de Dakar, faisant craindre une catastrophe écologique.



Une cellule de crise a été activée en urgence, mobilisant la Marine nationale, le Port autonome, l’ANAM, la Gendarmerie maritime et la HASSMAR pour coordonner les opérations de sauvetage.



Un navire, le Touba Tawfekh, a été mobilisé pour alléger la cargaison et tenter de stabiliser le tanker, selon les informations publiées ce lundi par le journal L’Observateur.



MS/NDARINFO





