Inauguration en décembre du musée en l’honneur du dernier tirailleur sénégalais

Le musée construit en l’honneur du dernier tirailleur sénégalais de la Première Guerre mondiale (1914-1918), Abdoulaye Ndiaye, mort en 1998, sera inauguré en décembre prochain à Thiowor, son village natal, dans le département de Louga, a annoncé, lundi, l’ambassadeur de la République française au Sénégal, Philippe Lalliot.

"La France est fière d’avoir contribué à la réalisation d’un musée en l’honneur du dernier tirailleur sénégalais, mort en 1998, Abdoulaye Ndiaye. Ce musée sera inauguré en décembre prochain", a-t-il annoncé.



Il s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de commémoration de la signature en 1918 de l’armistice, qui a mis fin aux combats de la Grande Guerre (1914-1918), à laquelle avait pris part Abdoulaye Ndiaye.



Natif de Saint-Louis (région nord), Abdoulaye Ndiaye a intégré à 19 ans les 6e et 22e régiments d’infanterie coloniale au sein desquels il a participé aux théâtres du nord de la France et d’Orient où il s’est illustré à plusieurs reprises.



Ce héros sénégalais de la Grande Guerre fut le premier soldat africain à être élevé au rang de commandeur dans la Légion d’honneur, en 1956, après avoir été récompensé de la médaille militaire.



Il a été également honoré à titre posthume, en 2017, de la croix de commandeur de la Légion d’honneur, par l’ambassadeur de France d’alors, Christophe Bigot.



"Cette histoire, notre histoire ne doit pas rester confinée à quelques pages des manuels scolaires, à quelques monuments aux morts érigés sur les places de nos villages, à quelques cérémonies du souvenir", a lancé l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot.



"La dette que nous avons ne se résume pas à honorer et à nous souvenir mais doit aussi nous inspirer pour l’avenir", a-t-il soutenu. Pour lui, "le plus bel hommage que nous puissions rendre à celles et ceux qui sont morts pour la France, c’est certainement de nous montrer dignes de ce qu’ils ont accompli et du sacrifice qu’ils ont consenti".



Selon lui, la construction de ce musée résulte d’une volonté de la France de rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont joué un "rôle irremplaçable" lors de cette terrible première guerre mondiale.



"Un rôle très longtemps sous-estimé, et aujourd’hui, on veut véritablement marquer notre reconnaissance à ces soldats, souvent très jeunes qui sont venus d’ici, se battre sur des terres qu’ils ne connaissaient pas et parmi lesquels, trop ont perdu la vie sur nos terres françaises", a-t-il fait valoir.



A l’en croire, ce musée va être au-delà de la reconnaissance, l’occasion de montrer aux jeunes générations, ce qu’était la vie de ces tirailleurs ainsi que les sacrifices et le courage dont ils ont fait montre, au cours de cette guerre.



