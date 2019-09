Inauguration de Massalikoul Jinan / Retrouvailles WADE-MACKY / Libération de Khalifa SALL : " Nous avons vécu un weekend historique ", dit Faly SECK.

Le président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV) se dit ému par le « concours des circonstances heureuses » qui sont produites le weekend sortant. Faisant part de sa « fierté » devant l’inauguration de Massalikoul Jinan, « la plus grande mosquée d’Afrique de l’Ouest », il s’est touché par la libération, hier, de Khalifa SALL sur décision du président de la République.



« Tous les Sénégalais de bonne foi s’y attendaient. Un lourd fardeau qui se dissipe pour le bien de toute la Nation », dit Faly SECK. Le Dage du ministère des collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire exprime par ailleurs sa joie devant la réconciliation entre Me Abdoulaye WADE et le président Macky SALL.



« Mame Abdou Aziz SY Dabakh, nous invitait toujours à la cohésion des cœurs et à la concorde nationale. Ce geste de haute portée historique matérialise, aujourd’hui, cette exhortation », a-t-il ajouté.



Dans cette optique, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) dans le WALO magnifie la « grandeur de WADE » et sa «capacité de dépassement », tout en saluant la « générosité Macky SALL ». Une solidarité qui, rappelle-t-il, se manifeste par des grâces que le Chef de l’État accorde à des centaines de citoyens sénégalais à chaque évènement.



« Je suis très ému. Je prie pour que cela se consolide davantage », confie-t-il.



Poursuivant, Faly SECK appelle « toute la classe politique du WALO à s’inspirer de cette démarche ». « Nous devons ressouder ns liens au bénéfice de notre cher territoire. Nous devons dépasser nos clivages personnels et politiques et travailler ensemble, main dans la main, de manière sincère pour l’avancement du pays », a-t-il conclu.



