Importante avancée pour GTA : Le Dernier des 21 caissons de GTA achevé et mis à l’eau

21/03/2022 18:42

Le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) phase 1, vient de franchir une importante étape dans sa mise en œuvre. Le dernier des 21 caissons du brise-lame vient d’être achevé et mis à l’eau avec succès. Le caisson a été amarré au large de Dakar avec 3 autres caissons en attente d’installation.

Dès que les conditions météorologues seront favorables, chaque caisson sera remorqué jusqu’au site du hub terminal situé à 10 km de la côte à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie et installé. Ce dernier caisson va compléter le brise-lame d’une longueur de 1,2 kms qui servira de protection aux équipements et navires qui viendront s’approvisionner sur la base du terminal de liquéfaction de gaz naturel.



Massaer Cissé VP Directeur Pays de bp Sénégal dira : « La mise à l’eau avec succès et en toute sécurité de ce dernier caisson marque une étape cruciale vers la production de gaz pour le projet GTA. Je félicite l’ensemble des équipes de bp, ses partenaires et contractants qui ont ensemble abattu un travail de titan depuis 2 ans et demi pour arriver à ce résultat. Il nous reste encore d’autres défis avant la livraison de la première molécule de gaz, nous les abordons avec confiance et détermination. »





La construction des caissons et la création du chantier sont une première expérience du genre en Afrique. Plus de 12 hectares ont été gagnés sur la mer pour offrir suffisamment d’espace pour la construction de ces énormes structures en béton. En effet d’un poids de 16000 tonnes, chaque caisson mesure 55 mètres de long sur 28 mètres de large et 32 mètres de hauteur. Les travaux ont mobilisé près de 2000 travailleurs sénégalais.





Au cours des prochains mois, bp et ses partenaires continueront un travail intensif en mer. En plus de l’installation du brise lame en cours, les travaux sur les installations sous-marines vont démarrer, de même que les travaux de préparation pour l’accueil de l’unité flottante de stockage et de traitement actuellement en construction en Chine. Il en va de même pour l’unité flottante de liquéfaction de gaz naturel en construction à Singapour. Les travaux de forage en eaux profondes devraient également démarrer au 2eme

trimestre de cette année.