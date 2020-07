Imam Cheikh Tidjane DIALLO : "La pandémie de Covid-19 prouve que seul Dieu détient la puissance"

La pandémie de Covid-19 et son bilan économique, social et en vies humaines montrent que ‘’l’homme est impuissant’’, que ‘’seul Dieu détient la puissance’’, a estimé l’imam de la grande mosquée de Saint-Louis (nord), Cheikh Tidiane Diallo.



La pandémie de Covid-19, qui a fait des centaines de milliers de morts dans le monde, y compris dans les pays les plus développés, démontre que ‘’l’homme doit se rendre à l’évidence’’ et ‘’reconnaître que seul Dieu [détient] la puissance’’, a dit le religieux, s’adressant aux fidèles après la prière de Tabaski, la fête du sacrifice.



Cette fête musulmane se tient ce vendredi au Sénégal et dans de nombreux autres pays. Elle commémore la soumission et la foi dont a fait preuve le prophète Ibrahim envers Dieu.



Il est temps que ‘’le monde soit plus juste’’, que les ‘’êtres humains fassent preuve davantage de respect, de solidarité et de droiture’’ envers leurs semblables, a ajouté Cheikh Tidiane Diallo.



‘’Cette pandémie démontre que l’homme est impuissant, que seul Dieu détient la puissance’’, a-t-il dit, invitant les musulmans au respect des recommandations de l’islam.



Le religieux a prié pour que l’hivernage en cours se déroule bien et engendre de bonnes récoltes.



De même a-t-il souhaité que la pandémie de Covid-19 soit ‘’vaincue au Sénégal et partout dans le monde’’.



Cheikh Tidiane Diallo a invité les Saint-Louisiens à respecter les gestes barrières permettant d’éviter la maladie à coronavirus, notamment la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains.



Il a également souhaité que la ville de Saint-Louis puisse retrouver son ‘’rayonnement’’. ‘’Saint-Louis n’existe plus que de nom, c’est une ville laissée en rade’’, a-t-il affirmé, exhortant les Saint-Louisiens à mieux s’occuper de leur ville.



APS