Ils sauvent la planète : les arbres du Sénégal contre l'avancée de la mer

Au Sénégal, dans la région des Niayes, la forêt en bord de mer semble être présente depuis une éternité. Pourtant, ces arbres qui relient les villes de Dakar et Saint-Louis sur 180 km de côtes sont sortis de terre en 50 ans à peine. "C’est une fierté pour nous. Avant ici, il n’y avait que du sable blanc qui ensevelissait les cuvettes maraichères, qui empêchait la vie" confirme Mamadou Ndiaye, de l’Union Maraîchère des Niayes. Cette barrière naturelle érigée par l’homme est née sur initiative de l’État pour ralentir l’avancée du sable.