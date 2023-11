" Il y a trop de victimes à Gaza " : Macron change de ton vis-à-vis d'Israël

11/11/2023 17:46

Dans une interview accordée à la BBC, Emmanuel Macron a demandé à l’État hébreu de cesser ses bombardements sur les civils dans la bande de Gaza. Évoquant la mort de « bébés, de femmes, de personnes âgées », le président français durcit le ton à l’égard d’Israël.