« Il m’a indiqué : ‘‘le Président a dit qu’il te vire si tu ne le fais pas’’ »

Thierno Alassane Sall y est encore allé de quelques anecdotes sur ce que furent ses rapports avec le chef de l’Etat, alors qu’il était dans le gouvernement.



Il a expliqué qu’un jour, sur le dossier de l’autoroute à péage, il avait été appelé à faire une besogne qu’il ne souhaitait pas faire. Ce, sous la menace claire d’une destitution.



«On n’avait pas fait un an au pouvoir qu’ils ont voulu me faire faire ce que je ne voulais pas sur le dossier de l’autoroute à péage. J’ai refusé. Le premier ministre Abdoul Mbaye m’a appelé pour me dire ‘‘Le président a dit que si tu ne fais pas tu seras viré’’. Je lui ai dit »prête moi une feuille que j’écrive ma lettre de démission. C’est plus rapide »», a-t-il déclaré sur le plateau de « Faram-Facce ».



DAKARMATIN