Il a dit “non” au racisme: l’engagement sans faille de Demba Ba, héros de la soirée

"Si on se lève, les gens se lèveront avec nous": figure centrale des incidents du Parc des Princes mardi, Demba Ba n'en était pas à son premier engagement, comme quand il affichait son soutien aux Ouïghours dans un entretien à la BBC l'été dernier.



L'attaquant international sénégalais de 35 ans est apparu comme un des personnages principaux de cet épisode devenu symbole, quand il a engagé ses équipiers de Basaksehir à quitter la pelouse, bientôt imités par les Parisiens, pour protester contre des propos du quatrième arbitre, qui a utilisé le terme "negru" ("noir" en roumain) pour désigner l'entraîneur assistant du club turc, le Camerounais Pierre Achille Webo.