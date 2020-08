Idriss Déby, le président tchadien, est devenu officiellement maréchal

Le président du Tchad a été élevé au grade maréchal à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du pays.



Lors de la cérémonie marquant l'évènement, Idriss Déby Itno a reçu les insignes et symboles liés à son grade. Il s'agit d'une vareuse bleu sombre col doré et d'un sabre que lui a tendu le général Yaya Oki Dagache, grand chancelier de l'Etat.



Les attributs de la dignité de Maréchal confèrent officiellement au président un titre obtenu après un vote de la majorité des députés à l'Assemblée Nationale et ceux d'une partie de l'opposition.



"J'ai accepté ce titre Maréchal pour récompenser leur vaillance et leur sacrifice. Je voudrais dire à tous ces hommes et femmes que je porte seul les attributs du Maréchal, mais les porte en leurs noms, morts, à la retraite ou jeunes", déclare le désormais Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno.



Certaines voix au sein de l'opposition ont dénoncé le fait que la cérémonie visant à élever M. Déby au rang de maréchal se tienne le même jour que celle marquant l'indépendance du pays.



Cependant, Maitre Jean-Bernard Padaré, porte-parole du MPS (Mouvement patriotique du salut), le parti au pouvoir estime qu'il est tout à fait normal que le président soit honoré le jour de la fête de l'indépendance.



Ce 11 août 2020, le Tchad a célébré sobrement le 60ème anniversaire de son indépendance.



La traditionnelle célébration en grande pompe avec parade militaire a été remplacée par une cérémonie organisée à l'Assemble Nationale.