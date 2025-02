Identification des chaînes de valeur : le PRDC-VFS va s'appuyer sur l'expertise de la SAED

04/02/2025 07:03

La Société d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) et le Programme de résilience et de développement communautaire de la Vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) ont signé lundi une convention de partenariat, en perspective du lancement d’une étude sur les chaînes de valeur agricoles devant aboutir à un plan d’accompagnement.



Paul Marie FAYE, le directeur général adjoint de la SAED, a conféré une « double importance » à cette nouvelle collaboration actée dans ses locaux.



« Elle répond à un besoin des communautés qui se le long de la vallée du fleuve Sénégal, mais à décloisonnement entre les structures de l’État », a-t-il dit, en présence du directeur général Alassane BÂ.



« C’est un partenariat naturel qui traduit la volonté des plus hautes autorités de travailler étroite collaboration, quelles que soient les missions pour le bénéfice de l’atteinte des objectifs », a-t-il ajouté.



Le coordonnateur du PRDC-VFS Mamadou DIÉDHIOU

a rappelé les missions de son département rattaché au Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA).



« Il vise à améliorer l’accès aux infrastructures et services intégrés régionalement, résilients au climat et inclusifs dans les communautés frontalières ciblées de la Vallée du fleuve Sénégal », a-t-il indiqué.



Il a souligné les quatre principales composantes de ce projet, dont des investissements dans la résilience et l’inclusion des communautés pour la cohésion sociale, mais également le développement économique local et la transformation économique.