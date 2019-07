ISM Saint-Louis : l’exceptionnelle graduation 2019 (vidéo)

Les sortants des MBA et de la Licence en Gestion et Droit des affaires de l’Institut Supérieur de Management de Saint-Louis (ISM) ont été célébrés, samedi, en grande pompe au stade Mawade WADE. Une consécration ponctuée de prestations artistiques et d’importants viatiques avec en fond sonore, la fanfare de la zone nord n°2. Une graduation exceptionnelle pour la direction du Groupe satisfaite de la forte mobilisation des populations. Elle a réitéré, à cette occasion son souhait de diversifier davantage son offre de formation. Dans cette optique, l’ISM-Saint-Louis, pionnière dans l’enseignement supérieur privé se prépare à offrir un corpus pédagogique pertinent en phase avec les nouvelles découvertes d’hydrocarbures au large de Saint-Louis. Publireportage ...