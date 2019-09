INSCRIPTION À L’ÉTAT CIVIL : À Saint-Louis, plus de 5.000 enfants enrôlés par la CARITAS (vidéo)

Après deux ans d’exécution de son projet d’inscription des enfants à l’état civil, la Caritas de Saint-Louis a pu faciliter l’inscription de plus de 5000 enfants sur les registres de naissance.



« Nous sommes très satisfaits de ce résultat », a déclaré, lundi, Sole Guiterrez, la représentante régionale pour le Sahel de cette organisation de cette organisation humanitaire. Elle s’est réjouie de la mise en œuvre au plan local, d’une bonne stratégie d’informations, de communication et de mobilisation des communautés qui a permis d’aboutir à ces performances.



Mme Guiterrez s’exprimait en marge d’un atelier de planification regroupant les parties prenantes au programme. Le conclave a permis de réfléchir sur les moyens de toucher plus de populations dans le département de Saint-Louis.



Pour Alex TENDENG, le directeur de la Caritas diocésain de Saint-Louis, la question sur les déterminants de l’état civil, amorcée au fil du plan d’action élaboré, il reste maintenant à engager le reste du processus avec les autres partenaires. Il souligne que la démarche entreprise par la confédération est en parfaite cohérence avec la politique de l’État



« Nous allons voir avec tous les acteurs quels sont les types de solutions à apporter à cette problématique et de la protection de l’enfant, en général », a-t-il dit.



>>> Les réactions en vidéo ...