IMAM SERIGNE MOUHAMMEDOU ABDOULAYE CISSÉ : L’éminent continuateur du legs paternel

08/04/2022 10:56

Par son charisme, son savoir et son érudition, Seydi Hadj Madior Cissé avait séduit le monde islamique. Sa parfaite maîtrise du Coran, adossée à son sens admirable de l’équité et de la responsabilité lui avait donné l’autorité requise pour réunir autour de sa personnalité des musulmans d’origines diverses. C’est sur cette voie que s’est engagé son fils Serigne El Hadj Mouhammedou Abdoulaye Cissé, guide spirituel de la Dahira Moutahabbîna Fî Lâhi (la communauté de ceux qui s’aiment en Dieu) et Imam de la Grande mosquée Ihsaan de Saint-Louis. Ce digne continuateur de la mission que lui a léguée son vénéré guide et père est, avec sa stature d’intellectuel et d’universitaire, un éminent islamologue et conférencier de renommée internationale.