ICÔNE DE NDAR : le fulgurant parcours du doyen Abdou Aziz DIOP (vidéo)

Grand écrivain, éminent journaliste, philosophe, ancien correspondant de l’ORTS, le doyen Abdou Aziz DIOP est une référence à part entière. Ce brillant intellectuel, travailleur rigoureux fait partie de ceux qui ont écrit les belles pages de la radio sénégalaise. Agrippé à la liberté de la presse et à sa dignité propre, il avait affecté par l’autorité en Allemagne pour l’éloigner du débat contestataire et critique qu’il soulevait. Mais, la passion du refus est incrustée dans l’ADN du Domou NDAR qui continua dans la raviver loin de nos frontières. Aujourd’hui, après plus de 50 ans de service en Allemande et une belle carrière au Deutsche Welle, l’homme porte encore profondément dans son cœur l’Amour de NDAR, sa ville natale. Il retrace son parcours à travers son l’émission JAAR JAAR.