Houle dangereuse : les autorités donnent l’alerte

Au Sénégal, la météo ne sera pas clémente dans la journée de ce vendredi 05 février 2021. Il est prévu une houle accompagnée d’un vent violent très fort sur tout le littoral du pays. La houle qui se déclenchera dans le secteur Nord-Nord-ouest dépassera les 40km/ heure et 2,5 mètres sur l’ensemble de la côte. Elle devrait attendre les 3 mètres de haut sur la Grande côte quittant Dakar pour Saint-Louis.





Le Directeur de l’exploitation de l’Agence nationale de la météorologie qui donne l’alerte indique qu’il était urgent d’informer les habitants du bord de la mer et les pêcheurs, de ses intempéries. Ousmane Ndiaye qui intervenait sur Rfm demande aux pêcheurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas aller en mer en attendant que les choses se calment.



Ces vents forts devraient souffler sur le littoral du Sénégal jusqu’au dimanche prochain. Ce vendredi, la météo annonce également un ciel nuageux et des pluies fines.