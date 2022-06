Hôpital de Saint-Louis : le nouveau directeur décline sa feuille de route - vidéo

18/06/2022 18:17

« Les urgences, l’accueil, l’orientation, la sécurité et la qualité des soins sont des axes prioritaires de ma gestion », a affirmé vendredi, El Hadji Magatte SECK, le nouveau directeur du centre hospitalier régional de Saint-Louis. « Nous allons prendre des mesures allant dans le sens d’améliorer ces services », a-t-il dit indiquant qu’un conseil d’administration tenu récemment s’est penché sur ces questions. M. SECK s’exprimait en marge d’une réception d’équipements de la coopération luxembourgeoise offerts à son institution sanitaire. « Cette dotation permettra d’améliorer de manière substantielle la prise en charge au sein des urgences », a indiqué le successeur de Thierno Seydou NDIAYE. « Avec ces nouveaux outils, nous avons ici à Saint-Lois les capacités de prendre correctement les urgences », a soutenu M. SECK. Modou Mamoune NDIAYE, l’adjoint au Gouverneur de Saint-Louis chargé de développement a magnifié les relations « excellentes et amicales » entre le Sénégal et le Luxembourg, traduites par les importantes interventions de LuxDEV au profit du pays. « Ces équipements vont perfectionner les conditions de travail du personnel ainsi que la prise en charge des patients », a confié l’administrateur civil.