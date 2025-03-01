Hôpital de Saint-Louis : Le Directeur réaffirme l'engagement de l’établissement envers les usagers et la qualité des soins

La première édition du Week-end Citoyen de l’Hôpital Régional de Saint-Louis s’est tenue ce week-end, marquée par deux activités phares : un investissement humain dirigé par le préfet de Saint-Louis, Abdou Sow, et une randonnée pédestre sur le thème « Bien-être et cohésion sociale au service des usagers ».



Lors de l’événement, le directeur de l’hôpital, Docteur El Hadj Sader Top, a mis en avant l’engagement de l’établissement à mettre les usagers au centre des décisions et orientations. Il a souligné l'importance de l’environnement salubre dans la prise en charge des patients, un aspect essentiel pour améliorer la qualité des soins.



Saint-Louis, ville confrontée à un taux élevé de maladies non transmissibles, a vu dans la randonnée une opportunité de promouvoir les activités sportives comme outil de prévention pour réduire l'incidence de ces pathologies.



Le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, a salué cette initiative, soulignant qu’il s’agissait d’une initiative positive, qu'il a chaleureusement soutenue au nom du gouverneur de la région.



Ce week-end citoyen vise à renforcer la cohésion sociale et à sensibiliser la population locale sur l’importance de la santé communautaire.

