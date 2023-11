Hôpital de Saint-Louis : Haro sur la nomination d'un nouvel ACP

14/11/2023 21:50

Les démons de la division hantent, de nouveau, le centre hospitalier régional de Saint-Louis. La nomination d'un nouvel Agent Comptable et Financier (Acp) met en péril la bonne entente nouée entre la direction et le personnel. Le pôle syndical s'insurge s'insurge contre la mesure et lance une pétition contre son installation. Ils ont tenu un sit-in lundi pour mettre en garde la direction et la tutelle. Suivez la déclaration d'Honorio TENDENG, le porte-parole du jour.