Hôpital Roi Baudouin : La caissière arrêtée pour le vol de 35 millions de FCFA

09/04/2026

Un coup de théâtre a secoué le milieu hospitalier et judiciaire à Guédiawaye. La caissière de l’hôpital Roi Baudouin a été inculpée pour le vol de 35 millions de FCFA appartenant à l'institution. Les circonstances de son arrestation marquent les esprits : la mise en cause a été cueillie par les enquêteurs le jour même de la célébration de son mariage.





L'affaire porte sur un détournement de fonds publics portant sur une somme de 35 millions de FCFA, décelé lors d'un audit interne au sein de l'établissement sanitaire.



Après plusieurs jours de surveillance et de recoupements, la justice a décidé de passer à l'action. Au lieu de la lune de miel espérée, la jeune femme a été déférée au parquet avant d'être placée sous mandat de dépôt. Elle est poursuivie pour détournement de deniers publics et vol aggravé. Cette affaire soulève une nouvelle fois la question de la sécurisation des recettes hospitalières.





MS/NDARINFO



