Hôpital Principal : Pape Abdoulaye Touré admis aux urgences (Avocat)

19/11/2023 07:33

L'état de santé de Pape Abdoulaye Touré devient de plus en plus fragile suite à sa grève de la faim. Le détenu a été admis aux urgences de l'hôpital Principal de Dakar.



"Pape Abdoulaye Touré est désormais en observation au service des urgences de l'HPD et ne peut pas recevoir de visite pour le moment. Bouquet de coeurs pour lui.



Que les prières fusent pour ce garçon pétri de qualités", a écrit Me Khoureychi Bâ sur sa page Facebook.