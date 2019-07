Homosexualité : Le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal bannit et condamne

Le Cadre unitaire de l’Islam a condamné les tendances et orientations sexuelles, tendant à exprimer des comportements homosexuels. Ledit cadre, regroupant tous les religieux du pays, avertit tout contrevenant au respect des normes et valeurs morales du pays. « Nous ne sommes seulement dans la dénonciation. Mais, nous allons entrer en contact avec les familles et autres leaders d’opinion pour échanger avec eux, sur la nécessité d’inculquer des valeurs aux enfants », a décliné le vice-président du Cadre unitaire de l’Islam, Mame Cheikh Mbacké.



Prenant part à cette rencontre des défenseurs de l’Islam, la sociologue Fatou Sow Sarr, insiste sur la nécessité de créer une politique de la famille. Mame Cheikh Mbacké estime que sur 422 daaras de Dakar avec ses 196 000 enfants, seuls 25% sont dans l’obligation de mendier.



Si, on y défalque, précise-t-il, les faux talibés, le nombre de talibés mendiants va chuter encore. Mais, il annonce que des actions de monitoring sont en train d’être menées afin de réduire davantage cette mendicité.



Leral