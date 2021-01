Hommage à mon Prof Sénior Doudou DIÈNE. Par Ababacar Gaye FALL

Tel « le cor qui éclate et meurt », la voix musicale de mon prof d’espagnol, senior Doudou Diène s’est éteinte à jamais le 26 décembre 2020 nous laissant un goût amer de symphonie inachevée.