Hommage à Amath DANSOKHO, un homme politique de conviction s’en va ! Par Fernand Nino Mendy





Un sentiment indicible m’anime et m’empêche de décrire cet homme politique qui aura marqué, de fort belle manière, l’histoire de notre pays.



Je l’ai rencontré une seule fois en 2012 avant l’élection présidentielle chez lui. J’avoue que l’homme est un patriote sincère hors du commun. Il avait un amour profond pour le Sénégal. En le disant, cela semble ne semble pas exprimer le fond de ma pensée. Les mots me manquent !



Je me rappelle que cette demi heure que nous avons passée dans son salon, je le voyais tout comme il me voyait pour la première fois mais il m’a transmis un message, celui d’un patriote patriarche à un jeune citoyen. Très posé, il a rappelé que le combat pour l’instauration d’une démocratie durable au Sénégal devait être pris en charge par les jeunes générations. Il était convaincu que la démocratie du Sénégal devait encore travailler pour être améliorée significativement.



En effet, notre pays vient de perdre un homme politique de conviction. Il a défendu ses idées politiques en les assumant. Refusant d’être un carriériste politique, il n’hésitait pas de quitter la table quand il se sentait plus écouté d’où l’étiquette de « DANSOKHO, un éternel opposant ». L’homme est un modèle d’homme politique qui nous inspirera !



A travers ce mot, je voudrais rendre hommage à un homme dont le nom restera gravé en lettres d’or sur nos cœurs et nos esprits.



Je présence mes sincères condoléances à l’une de ses filles qui a été une collègue brillante et remarquable au travail. A toi ma chère, à la maman et à toute la famille, je présente mes sincères condoléances !



Qu’il repose en paix !

Par Fernand Nino Mendy