Hiver au Sénégal : Saint-Louis en éclaireur du refroidissement attendu

24/11/2025

C’est l’une des régions les plus exposées aux premières sensations de fraîcheur : Saint-Louis du Sénégal devrait être aux avant-postes du refroidissement climatique attendu dans les prochaines semaines.



Selon l’Anacim, l’hiver 2025-2026 s’annonce plus proche des normes saisonnières, avec une baisse progressive des températures dès le début de janvier.





Dans son dernier bulletin saisonnier, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie prévoit un trimestre décembre – février conforme à la normale climatologique 1991-2020. Si décembre restera modérément chaud, la fraîcheur matinale et nocturne s’accentuera dès les premiers jours de janvier, particulièrement dans les zones côtières comme Saint-Louis, Thiès et Dakar.



« Saint-Louis connaîtra un changement perceptible, avec des vents maritimes plus frais qui s’intensifieront en soirée », note un climatologue de l’Anacim.



Après plusieurs années marquées par des hivers doux, les populations de Saint-Louis pourraient retrouver les sensations hivernales d’antan, notamment avec des matinées brumeuses, des vents frais et un refroidissement nocturne notable. Une évolution qui affectera autant les conditions de vie quotidienne que certaines activités économiques, notamment la pêche, le tourisme et les transports fluviaux.



Saint-Louis, baromètre du changement



Positionnée entre le fleuve Sénégal et l’océan Atlantique, Saint-Louis est souvent considérée comme un indicateur climatique précoce pour l’ensemble du pays. Ce rôle de baromètre régional prend tout son sens cette année : les premières vagues de fraîcheur attendues dès la fin décembre devraient être plus marquées ici qu’ailleurs.



« Si les températures ne seront pas exceptionnellement basses, leur évolution vers une fraîcheur plus ressentie pourrait surprendre, après des années d’hivers particulièrement cléments », explique un agent météo local.



Préparation et vigilance conseillées



L’Anacim recommande aux habitants de Saint-Louis et plus largement du littoral de se préparer à cette transition ( vêtements adaptés, attention accrue pour les personnes âgées et les enfants, et ajustement des horaires pour certaines activités professionnelles ou scolaires exposées au vent et au froid du matin).



En février, l’hiver devrait s’installer pleinement, avec des températures moyennes comprises entre 26 et 30°C sur le littoral, et des contrastes thermiques plus marqués entre le jour et la nuit.



M.S/NDARINFO







