Histoire générale du Sénégal : Vers une grande manifestation ce vendredi contre "l'histoire retracée" par le professeur Iba Der Thiam sur El Hadj Abdoulaye Niass.

Selon Ahmed Khalifa Niass qui dénonce les écrits du professeur Iba Der Thiam sur les humanités du guide spirituel, El Hadj Abdoulaye Niass, " sa rédaction nous laisse lire l’existence d’une École appartenant à (Elhadj) Malick Sy. Sans nous dire où est-ce qu’elle se situe matériellement et à quelle date elle a été fondée. Si "l’édifice” existe, tout au moins ses vestiges. Rien sur le nombre de classes ou le corps enseignant. La même chose peut être dite sur les livres et les matières enseignées.

Il ajoute : " El hadj Abdoulaye Niass le Grand, dont mon père est le fils aîné, était élève de cette école. Alors que El hadj Abdoulaye né en 1838 dans la zone de Nioro du Rip, avait 17 ans en 1855 année où Elhadj Malick Sy lui-même est né...", avait déclaré Ahmed Khalifa Niass dans une publication.



Cette fois-ci, c'est au tour du fils de Baye Niass, Baye Mbaye MC Niass, de monter au créneau pour balayer d'un revers de main ce qu'il considère comme des " allégations" venant du professeur Thiam. MC Niass qui est actuellement en déplacement au pays de l'oncle Sam, a invité l'ensemble des tidjanes, notamment les "niassènes" à une grande manifestation vendredi prochain pour que cette " histoire générale esquissée par Iba Der Thiam et jugée dépourvue de soubassement", ne soit jamais publiée...



