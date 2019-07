Hausse prix carburant : Une "faillite de la gestion de Macky Sall", selon Me WADE

La hausse notée sur le prix du carburant prouve la "faillite" de la gestion du régime en place. C'est ce qu'a dit le Parti démocratique sénégalais (Pds). A travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Seneweb, Me Abdoulaye Wade et ses camarades prédisent le pire.



"Le Pds dénonce les récentes mesures d’augmentation des prix des produits pétroliers qui engendreront une cascade d’augmentations de ceux des denrées de premières nécessités, du transport et de l’électricité", lit-on dans ce texte qui porte la signature du Pape du Sopi. Lesquelles mesures selon le Pds "consacrent la faillite de la gestion de Macky Sall et vont plonger dans la pauvreté des millions de Sénégalais".



Wade invite à cet effet ces derniers à s'organiser pour, demande-t-il, "sanctionner" Macky Sall lors des prochaines échéances.



"Suite à ces mesures, le Parti appelle tous ses militants et tous les Sénégalais à s’organiser et à se mobiliser massivement derrière ses listes pour sanctionner l’incompétence de Macky Sall et les dérives mafieuses de son régime, la mal gouvernance chronique", a ajouté l'ancien président de la République.



SENEWEB