Hausse du prix de l'électricité : "un scandale", selon Moustapha Diakhaté. Guy Marus Sagna a "raison"

L’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby), Moustapha Diakhaté, soutient que l’activiste Guy Marus Sagna, a «raison» de marcher contre la hausse du prix de l’électricité. Il était l’invité de l’émission «Face2face» de la Tfm de ce dimanche 8 décembre 2019.



Selon lui, c’est «la Senelec qui a tort car il n’a pas dit la vérité aux Sénégalais». Parce que, dit-il, «c’est la Sénélec qui avait annoncé ici qu’elle dispose d'une surproduction d’électricité au point de pouvoir vendre du courant au Mali, à la Gambie. La société a aussi annoncé qu’elle a réalisé un bénéfice de 25 milliards de francs Cfa. Le Dg de l’époque avait également annoncé qu’en 2020, le prix de l’électricité connaitra une baisse. Et avant même 2019, elle a augmenté les prix.



Et ce qui n’est pas une vérité à mon avis, c’est que les dirigeants de la Senelec soutiennent que cette hausse ne va pas toucher les plus démunis». À en croire le politique, «le courant et l’eau sont différents en matière de consommation. Car, si le prix de l’eau augmente, certaines populations ne le sentiront pas. Mais, dès que le prix du courant augmente, tout le pays le sentira».



Dakarmatin